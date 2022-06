Immer mehr Reinfektionen in Niederösterreich

Leider nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Infektionszahlen steigen seit Tagen wieder an. Zurückzuführen ist das vor allem auf die verschiedenen Varianten der Omikron-Mutation. Ein Überblick: Die heuer am längsten dominante Variante ist der Subtyp BA.2, der sich im Laufe des Jänners verbreitete. Laut offiziellen Angaben gehen immer noch zu rund 99 Prozent aller Fälle auf die Variante zurück. Vor dieser Welle breitete sich der Omikron-„Urtyp“ in weiten Teilen des Landes aus. 34.277 Personen gelten als von der Mutation genesen.