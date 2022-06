Sanfter Sonnenstrom vom Dach zum Top-Preis!

Obwohl sich die Energiekrise mit jedem Tag zuspitzt, passiert von Regierungsseite erschreckend wenig. Um noch Schlimmeres abzuwenden, müsste jetzt in einem nationalen Schulterschluss gehandelt werden, fordert Greenpeace-Geschäftsführer Mag. Alexander Egit daher ebenso besorgt wie eindringlich. Um unseren Lesern zu helfen, den Öko-Teufelskreis von immer höheren Strom- und Energiekosten zu durchbrechen, sind wir von der „Krone“ - wie berichtet - mit „Besserer Energie“ aktiv geworden. Unser beiden virtuellen Helfer heißen „KroneMax“ und „KroneMarie“. Als smart, hübsch und fleißig in jeder Hinsicht mitarbeitend am großen ökologisch Ganzen lassen sich die beiden Sonnenstromaktivisten, vielleicht am treffendsten beschreiben. Und flexibel ist das Duo auch noch.