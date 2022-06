Showtime am Wörthersee mit Matakustix-Heimatshow

Eröffnet wird die Showtime am 9. Juli von den Lokalmatadoren Matakustix, die zu ihrem einzigen Konzert 2022 in ihrer Heimat laden. Die Mannen um Matthias Ortner sind auch Meister von Coverversionen internationaler Hits im Kärntner Dialekt, haben aber auch viele eigene Songs erfolgreich in die Charts gebracht. Als Gäste bei der teils schrillen „Heimatshow“ unter anderen dabei: Alle Achtung, die Mayerin und Thomas Spitzer (EAV).