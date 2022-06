ÖFB trifft auf Frankreich ++ Revolution im Tennis

Unser Nationalteam trifft heute Freitag im Nations League Kracher im restlos ausverkauften Ernst Happel Stadion auf Weltmeister Frankreich, die ÖFB-Frauen bereiten sich beim Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf auf die EM vor und Österreichs Diskus-Star Lukas Weißhaidinger gewinnt mit seiner Bestleistung Silber in der Diamond League! Das und noch mehr sehen Sie in den krone Sport News mit Katie Weleba.