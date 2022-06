Verwöhnprogramm für die Haare ganz ohne Barrieren

Im Friseursalon von Maria Meßner und Daniela Hutterer in Wien sind seh- und hörbeeinträchtigte Kunden gerne willkommen. Das Friseurgeschäft liegt ebenerdig in einem Innenhof in Wien-Währing. Meßner schneidet, Hutterer organisiert und kann bei Bedarf mit hörbeeinträchtigten Kunden mittels Gebärdensprache, die sie beherrscht, kommunizieren. Potenzielle Stolperfallen wie Podeste wurden mit starken Kontrasten gekennzeichnet.