Studie zeigt: Villach braucht mehr Wohnungsbau

Die Stadt wächst - in den kommenden fünf Jahren wird die Bevölkerung um 2,5 Prozent anwachsen, der Wohnbau um sechs Prozent. „Durch das große Wachstum sowie den überdurchschnittlichen Anteil an Single-Haushalten können genehmigte Bauvorhaben den Bedarf aber nicht abdecken“, so Studienautorin Kathrin Stainer-Hämmerle von der Fachhochschule (FH) Kärnten. Von 2019 bis 2020 wurden 56 Wohnbauvorhaben mit 2741 Wohneinheiten verwirklicht, 16 Prozent davon waren gemeinnützig. Dieser Anteil müsse, so Bürgermeister Günther Albel und Wohnungsreferent Erwin Baumann, noch weiter angehoben werden.