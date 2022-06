Sommer Open Air: Zum Silber-Jubiläum kommen alle

Mit einer Verspätung von zwei Jahren, aber dafür um so fröhlicher, wird am 17. und 18. Juni am Hoferriegel in St. Oswald das 25-Jahr-Jubiläum der Sommer-„Musi“ gefeiert. Und zwar mit so gut wie allen Stars der Volksmusik- und Schlagerszene - von Andreas Gabalier, Hansi Hinterseer, Francine Jordi, Nockis, Kastelruther Spatzen, Semino Rossi, den jungen Zillertalern und Melissa Naschenweng bis Fantasy, den Amigos, Marc Pircher und Sašo Avsenik & seinen Oberkrainern.