Mit 1,86 Promille im Pinzgau unterwegs

So ergab eine Kontrolle in Leogang bei einem 31-jährigen Ungarn, dass dieser 1,86 Promille im Blut hatte. Noch an Ort und Stelle wurde ihm der Führerschein abgenommen. Ebenfalls in Leogang erwischten die Polizisten einen 42-jährigen Luxemburger, der mit 0,90 Promille hinter dem Steuer saß. Auch in Saalfelden fiel der Alkotest bei einem Fahrer positiv aus. Ein 30-jähriger Österreicher wurde mit 0,60 Promille angehalten.