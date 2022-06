Paddeln Sie bei den Riverdays durch Graz

Anfang Juli wird der Lebensraum Mur für alle erlebbar gemacht. Tauchen Sie ein in dieses Naturjuwel und Naherholungsgebiet in Graz, lernen Sie die Stadt von einer neuen, faszinierenden Seite kennen - mit Sport und Erlebnissen am Wasser. Wir verlosen Startplätze für drei verschiedene, spannende und einzigartige Angebote am 2.7.