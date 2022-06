Länderspiel findet statt ++ NBA: Boston führt 2:1

Das Länderspiel zwischen Österreich und Frankreich kann nach genauerer Überprüfung stattfinden, die Boston Celtics führen in der Best-Of-Seven-Serie mit 2:1 und zwei Spanier zittern um die Teilnahme in Wimbledon - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 9. Juni.