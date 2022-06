Die besten Ball-Artisten der Welt zaubern in Graz

Gleich zwei Großevents stehen in der Footvolley-Arena auf dem Grazer Freiheitsplatz an. Schon nächstes Wochenende (18./19. 6.) kämpfen die rot-weiß-roten Asse im Rahmen der Sport Austria Finals um die nationale Meisterschaft. Die Gewinner-Teams krönen sich nicht nur zu den neuen Staatsmeistern, sondern qualifizieren sich gleichzeitig für das absolute Highlight. Bei der ersten WM in Graz (24. bis 26. Juni) werden die zwölf besten internationalen Frauen- und Männer-Teams das Publikum mit spektakulären Einlagen und Ballwechseln das Publikum begeistern.