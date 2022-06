Nach Faustschlag auf Gehsteigkante aufgeschlagen

14-Jähriger attackiert und ausgeraubt

Später am Abend kam es in Steyr zu einer weiteren brutalen Attacke: Ein 14-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Freistadt wurde gegen 18.30 Uhr am Hessenplatz von drei bislang unbekannten Tätern mit Fußtritten und Faustschlägen attackiert. Dabei wurden ihm auch fünf Euro aus seiner Geldtasche geraubt. Der 14-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.