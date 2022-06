In Liefering beginnt eine neue Zeitrechnung

Kaum ist die Saison vorbei, fängt sie auch schon wieder an. Vor gerade einmal 18 Tagen verabschiedeten sich die Jungbullen mit einem 4:1-Heimerfolg über Horn in die Sommerpause. Kommenden Montag beginnt alles wieder von vorne. Neu ist dabei der Übungsleiter: Fabio Ingolitsch hat das Ruder von Rene Aufhauser übernommen. „Es kribbelt schon richtig. Mein Trainerteam und ich freuen uns schon riesig“, ist der Pongauer voller Tatendrang. „Da Fabio schon länger in der Akademie tätig ist, wird er sicher nicht lange brauchen, um sich einzugewöhnen“, ergänzt Akademieleiter Manfred Pamminger.