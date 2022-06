Alte Sorge um neue Corona-Varianten in NÖ

Am Freitag gingen laut den AGES-Daten etwa lediglich 27 von insgesamt 647 positiven Befunden auf die beiden Mutationen zurück, was einem Anteil von rund 4,2 Prozent entsprechen würde. Tatsächlich bestätigt ist indes, dass sich rund 14 Prozent jener insgesamt 101 Landsleute, die sich bislang mit einer der beiden Varianten infiziert haben, bei Auslandsreisen angesteckt haben. „Die betroffenen Fälle gehen auf Aufenthalte in Spanien, Serbien, Portugal, Griechenland, den USA, der Dominikanischen Republik und Frankreich zurück“, heißt es aus dem Büro der zuständigen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.