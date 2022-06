Ausfälle und Sperren: „Nicht mehr als sonst“

Fast täglich wettern Fahrgäste in den überfüllten Öffis über Pannen. Am Mittwoch hat es erneut die U4 getroffen. Die Wiener Linien sagen dazu: „Es gibt nicht mehr Ausfälle und Sperren als sonst.“ Doch die Renovierungs- und Baustellenphase nimmt erst richtig an Fahrt auf. So ist die Seestadt Aspern den ganzen Sommer lang von der U-Bahn abgeschnitten und am Reumannplatz werden die 40 Jahre alten Weichen und Gleise ausgetauscht. Abseits davon hat sich am Mittwochmorgen in Liesing ein Unfall mit einem Linienbus ereignet. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.