Genießen Sie Urlaub in frisch renovierten Zimmern!

Kärntens Naturschätze erwarten Sie

Es erwarten Sie Kärntens Naturschätze (Tropfsteinhöhlen, Naturschutzgebiete), Panoramastrecken, Bergbahnen, Museen und Ausflugsschiffe auf den schönsten Seen in Kärnten. All diese beliebten Ausflugsziele erreichen Sie ganz einfach vom Hotel OTP Birkenhof in Bad Kleinkirchheim.