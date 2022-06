Andere ärgern: Ex-BZÖ-Chef Grosz will kandidieren

Der frühere BZÖ-Chef Gerald Grosz will noch im Juni offiziell seine Kandidatur für die Wahl zum Bundespräsidenten bekannt geben. Bei der Präsentation seines neuen Buches am Mittwoch in Graz kündigte er an, er sei „in der Endphase der Bewerbungsfrist“. Sofern ihm nicht ein „Ziegelstein auf den Kopf fällt“, werde er sich um das Amt bewerben. Er blieb aber angesichts der Konkurrenz am Boden: „Ich bin Realist: Es ist ein sehr schwieriges Unterfangen.“