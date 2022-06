Vanessa Teske ist die „Playmate des Jahres 2022“

Titel mit wichtiger Botschaft verbunden

Mit ihrem Titel will Vanessa Teske aber auch eine wichtige Botschaft verbunden wissen: „Frauen werden, wenn sie nackt sind, noch immer anders angesehen als Männer. Für mich ist eine wichtige Message, dass wir Frauen die gleichen Rechte haben - und es nicht schlimm ist, wenn wir oben ohne am Baggersee liegen. Ich hoffe, dass man ein bisschen offener wird. Gerade in Deutschland. Schließlich kommen wir alle nackt auf die Welt, daran ist nichts Schlimmes.“