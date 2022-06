Mit KTM die MotoGP in Spielberg hautnah miterleben

Heim-Grand-Prix in Österreich als Highlight

Ein Highlight ist und bleibt definitiv der Heim-Grand Prix in Österreich, am Red Bull Ring, vom 19.-21. August. Nach dem überragenden Sieg von Red Bull KTM Factory Racing Team Fahrer Brad Binder im vergangenen Jahr verspricht das Event auch heuer wieder den ultimativen Adrenalinkick. Vor Ort erwartet die Besucher zudem ein spannendes Rahmenprogramm und der KTM Shop in der Bike City.