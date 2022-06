Pinzgauer Tour am Weingut Georgiberg gewinnen

Das Weingut Georgiberg gilt als Geheimtipp für Events in der Südsteiermark. Eingebettet in die sanften Hügel der Weinberge, bietet es zu jeder Jahreszeit ein atemberaubendes Bild und sorgt garantiert für unvergessliche Momente. Wer Action liebt, kommt bei den abenteuerlichen Pinzgauer Touren durch die Weinberge voll auf seine Kosten. Gewinnen Sie Action & Spass am Weingut Georgiberg für 6 Personen!