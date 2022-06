Polizeistreife fasste Serien-Dieb auf frischer Tat

Schlüssel als Indiz

Die Fahrzeugschlüssel stammten von mehreren unbefugt in Gebrauch genommen Fahrzeugen aus Linz. Zudem konnte beim 34-Jährigen, bei dem der Drogentest positiv verlief, ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt werden. Aufgrund dieser Tatsache ordnete die Staatsanwaltschaft Linz die Einlieferung in die Justizanstalt Linz an.