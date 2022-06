600 Gardisten in traditionellen Uniformen

Abwechselnd lädt eine der neun Kärntner Bürger- und Schützengarden zum Landestreffen ein, heuer ist es die Bürgerliche Trabantengarde St. Veit. Seit mehr als zwei Jahren plant Hauptmann Andreas Ellersdorfer mit seinen Trabanten das Fest. Am Hauptplatz wird am 11. Juni ab 10 Uhr ein Festakt begangen. „Es freut mich ganz besonders, dass die teilnehmenden sechs Musikkapellen als eine große Kapelle auftreten werden“, so Ellersdorfer.