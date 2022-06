Zahlreiche Verletzte bei Verkehrsunfällen in Tirol

Acht teils schwer Verletzte forderten am Samstag vier Verkehrsunfälle in Tirol. In Osttirol wurden bei einer Kollision drei Personen verletzt, bei einem weiteren Unfall stürzten zwei Frauen in ihrem Auto einen Abhang hinab. Im Bezirk Schwaz verletzten sich bei Zusammenstößen drei Motorradfahrer.