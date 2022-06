Heuer brauchte es vier Hände für den Bieranstich

Wer am Samstagvormittag in der Salzburger Altstadt unterwegs war, nahm unweigerlich am Eröffnungsfest der Dult 2022 teil. Pferdekutschen, Schnalzergruppen, Trachtenvereine und Schützen aus dem Tennengau und Flachgau feierten gemeinsam mit Schaulustigen den offiziellen Start der Salzburger Dult. Nach zwei Jahren Pause marschierte der festliche Zug zu Mittag Richtung Messe zur Dult, um dort pünktlich zum bekannten Bierstich vor Ort zu sein - für den normalerweise Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) verantwortlich ist. Der jedoch aufgrund einer Covid-Erkrankung verhindert war.