Der (fast) lebenslange Bürgermeister

Wenn Georg am 31. Juli sein Amt als Bürgermeister niederlegt, stand er seiner Heimatgemeinde Möggers 42 Jahre lang vor - auch für Gemeindepolitiker eine unfassbar lange Zeit. Dass er damit der längst dienende Bürgermeister der Republik ist, liegt auch daran, dass Georg einst das jüngste Gemeindeoberhaupt Österreichs war. „Ich hatte mit Politik erst nichts zu tun. Doch bei der damals in Möggers traditionellen Mehrheitswahl, bei der jeder Bürger vorgeschlagen werden kann, stand mein Name am häufigsten auf den Stimmzetteln.“