Gleich mehrere Unfälle mit betrunkenen Personen

Auf der B 159 von Golling in Richtung Kuchl krachte ein 42-jähriger rumänischer Staatsbürger aufgrund eines Reifenschadens in eine Verkehrsinsel. Das war aber wohl nicht der einzige Grund, der den Fahrzeuglenker in diese missliche Lage brachte. Zusätzlich wurde bei dem Lenker nämlich 1,3 Promille im Blut festgestellt.