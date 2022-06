Große Suchaktion: Wer hat Destiny (12) gesehen?

Am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr verließ die zwölfjährige Destiny Georgia Marie König die elterliche Wohnung in der Vorarlberger Gemeinde Götzis und ist seither unauffindbar. Laut Polizeiangaben könnte das Mädchen in Richtung Salzburg unterwegs sein. Genaue Erkenntnisse zum Aufenthaltsorts des Mädchens liegen der Exekutive jedoch nicht vor, zudem verliefen bislang sämtliche Fahndungsmaßnahmen erfolglos.