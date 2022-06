Garagengegner backen Loch-Kekse

Mit Loch-Keksen und Loch-Kuchen bevölkern die Gegner des Ausbaus der Mönchsberggarage am morgigen Samstag den Krauthügel in Salzburg-Riedenburg. Gegen eine freiwillige Spende kann man die geplante Garage quasi aufessen, so die Idee der Aktivisten. „Viele möchten das sinnlose Loch am liebsten verspeisen und unschädlich machen. Wir machen das jetzt möglich“, sagt Elke Stolhofer lachend.