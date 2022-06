VIP-Tickets für die Sport Austria Finals gewinnen!

Vanessa Herzog startet wieder durch. Nach einer Verschnaufpause steht die 26-Jährige wieder im Training und hat bereits die nächsten Ziele vor Augen. Bevor es im Juli erstmals wieder auf „Sommereis“ in Inzell geht, wird die dreifache Eisschnelllauf-Olympia-Teilnehmerin bei den Sport Austria Finals (15. bis 19. Juni 2022) in Graz im Inline Speedskating an den Start gehen und versuchen, ihre vier Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.