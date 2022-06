Eisbullen haben Järvinen-Nachfolger gefunden

Wenn Troy Bourke nach Salzburg kommt, ist es bereits seine dritte Station in Europa, nachdem er davor von 2014 bis 2019 bei verschiedenen Vereinen in der AHL und ECHL gespielt hat. Ab 2019 folgten zwei Saisonen in der benachbarten DEL bei den Schwenninger Wild Wings und schließlich die letzte Saison in Finnlands Liiga bei Oulun Kärpät, wo der Kanadier in 60 Spielen auf 13 Tore und 24 Assists kam. Damit war er zugleich der zweitbeste Scorer im Team von Kärpät. Auch in den beiden DEL-Saisonen gehörte der in Edmonton geborene Stürmer immer zu den besten Akteuren seines Teams.