„Götter in Weiß“ waren nicht bestechlich

WKStA klagt an

Diese speziellen Krebsmedikamente aber sind nicht immer lagernd. Die Betroffenen haben andere Sorgen - und sind manchmal auch körperlich gar nicht in der Lage, mehrmals die Apotheke aufzusuchen. Also brachte der Apotheker die Medizin zum Professor, der sie an die Patienten weitergab. „Amtsgeschäft“, sagte die WKStA dazu - und klagte an. Denn es geht auch um die Rezeptgebühr.