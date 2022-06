Colorado Avalanche gewinnt auch die zweite Partie

Zum Einzug in das Stanley-Cup-Finale braucht eine Mannschaft vier Siege, die beiden kommenden Partien finden am Samstag und Montag (jeweils Ortszeit) in Kanada statt. Der Sieger der Western Conference spielt in der Finalserie dann entweder gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning oder die New York Rangers. In der Eastern Conference hat New York das erste Spiel gewonnen.