Urlauber rollen an - Erste Verzögerungen auf A10

Derzeit geht es zwischen Puch-Urstein und Kuchl nur äußerst langsam voran, Autofahrer brauchen Geduld auf dem Weg in dem Pfingsturlaub. Doch das dürfte nur ein erster Vorgeschmack sein. „Wir rechnen mit extrem viel Verkehr am Freitagnachmittag und am Samstag“, sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC in Salzburg.