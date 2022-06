Traktor überrollt Lenker und kracht in Wohnhaus

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Dienstnachmittag im benachbarten Schweizer Kanton St. Gallen. In der Gemeinde Uzwil machte sich ein Traktor samt Anhänger in einer abschüssigen Wiese selbstständig, überrollte zuerst den Fahrer und krachte dann in die Fassade eines Einfamilienhauses.