Woerle beschäftigen die hohen Gaspreise

„Trotz aller Bemühungen hängen wir aber am Gas“, räumt Woerle ein. Das Unternehmen betreibt zwar bereits eine PV-Anlage, die jährlich 365 MWh Strom zur Eigenversorgung erzeugt, und plant zudem eine eigene Biogas-Anlage: „Völlig autark wird aber nicht gehen.“ Woerle hofft darum auf Entspannung beim Gaspreis. „Ansonsten müssen wir uns überlegen, unsere Heizkessel mit Ölbrennern zu versehen. Das tut mir aber weh.“ Denn Woerle gilt als Vorzeigebetrieb in Sachen Nachhaltigkeit. Das Unternehmen fördert etwa Projekte zur CO2-Reduktion bei seinen Milchbauern und für Artenvielfalt auf Bauernwiesen. Zudem werden neuerdings fast die Hälfte der Verpackungsschalen aus 100-Prozent-Recycling-PET hergestellt - in Zukunft soll das gesamte Sortiment betroffen sein. Wie viel das Familienunternehmen investieren will, sagt das Unternehmen nicht - im Zusammenhang mit der neuen Käserei war heute aber von einem „zweistelligen Millionenbetrag“ die Rede.