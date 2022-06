Mit der „Krone“ auf Operetten-Urlaub nach Steyr

Kulturbegeisterte werden sich über das Luxus-Paket zum Musikfestival Steyr freuen! Für 2 Personen geht’s nämlich von 4. bis 7. August ein Wochenende lang nach Steyr, mit allem, was dazugehört: Aufenthalt mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Christkindlwirt, der Steyr Card inklusive Eintritte in diverse Museen und am 6. August sind auch bereits zwei Plätze in der Operette „Die Fledermaus Reloaded“ für Sie reserviert.



Zusätzlich werden auch noch 14 x 2 Tickets für die Vorstellung am 30. Juli verlost!