Serien-Einbrecher muss 17 Monate ins Gefängnis

Der Angeklagte - ein einschlägig vorbestrafter Salzburger (33) - kam am Donnerstag direkt aus der Strafhaft in den Verhandlungssaal des Landesgerichtes Salzburg. 19 Einbruchsdiebstähle, verübt allein im November 2021 in der Stadt Salzburg, warf ihm der Staatsanwalt vor. Mit einer Schadenssumme im niedrigen, vierstelligen Bereich.