Schutzzone soll nun historische Häuser schützen

Umsonst waren die Proteste der um den Erhalt des kulturellen Bauensembles besorgten Anrainer freilich trotzdem nicht. Denn die heftigen Diskussionen im Zusammenhang mit dem Projekt mündeten nun in einem Gemeinderatsbeschluss, der die Errichtung einer ersten Schutzzone in Krems vorsieht. Dadurch soll das Areal zwischen dem Südtiroler Platz, dem Stadtpark, der Bahnstraße und der Kasernstraße künftig baulich geschützt werden. Schon Mitte Juni soll der Beschluss in Kraft treten.