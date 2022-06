Mit Melissa Naschenweng auf die Bühne

Von 10 bis 15 Uhr (bei freiem Eintritt) lautet das Motto „Genuss und Spiel“ - mit Weinverkostung, Kulinarik, Holzspielen, Schießstand und und und. Von 17 bis 18.30 Uhr gibt es (ab dann mit Eintrittskarte) DJ-Sound vom Feinsten, von 18.30 bis 19 Uhr findet eine Modenschau statt. So richtig die Stimmung anheizen wird dann ein DJ von 19 bis 20.15 Uhr - ehe bis 23 Uhr mit Melissa Naschenweng der Star des Abends die Bühne so richtig rockt! Bis in die Morgenstunden wird danach noch in der Latschenhütte Party gemacht.