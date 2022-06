Neue Ära, alte Ziele: „Aufstieg im Visier“

Goran Djuricin lässt keine Zeit verstreichen. Einen Tag nach seiner Präsentation war Stripfings Neo-Coach beim Liga-Cup-Finale gegen den Sportclub schon live dabei. In der Beobachterrolle, versteht sich. Denn Hans Kleer verabschiedete sich mit dem Ostliga-Cup. Löffler & Co. setzten sich gegen die Wiener in der Verlängerung mit 3:2 (2:2, 1:1) durch. Djuricin möchte darauf aufbauen: „Wir werden wieder versuchen, anzugreifen, haben den Aufstieg im Visier.“ Also eine neue Ära mit alten Zielen. Die Weichen für Liga zwei wurden längst gestellt. Bereits beim ersten Anlauf erhielt man zuletzt die Lizenz. „Ich muss mir noch ein konkretes Bild machen, weiß aber, dass wir an den Stadion-Adaptierungen festhalten.“



Und am Team? „Da wird’s keinen großen Umbruch geben. Wir werden uns wahrscheinlich nur punktuell verstärken.“ Zudem muss man den aufgeblähten Kader wohl etwas verdünnen. Als Herbstmeister holte Kleer im Winter gleich acht neue Spieler. „Im Nachhinein ist man immer schlauer. Der Konkurrenzkampf setzt dich halt enorm unter Druck“, weiß Djuricin. „Ich finde nicht, dass Hans hier gescheitert ist. Die Vienna war am Ende eben um den Tick besser.“



Mravac neuer Sportdirektor

Während Kleer bei den Weinviertlern Trainer und Manager in einem war, wird die Last künftig verteilt. Ex-Mattersburg-Profi Adnan Mravac wurde als Sportdirektor installiert. „Ich denke, dass das gut funktionieren wird.“ Im Gegensatz zum Engagement bei Türkgücü München, wo für Trainer Heraf und „Co“ Djuricin gleich wieder Schluss war. „Wenn du einen Vertrag unterschreibst, und der Klub einen Monat später Insolvenz anmeldet, kommst du dir schon verarscht vor“, blickt der 47-Jährige zurück. „Jetzt freue ich mich auf eine seriöse Aufgabe.“