Mit Donald & Co. auf Wandertour gehen

Sommerzeit ist Wanderzeit. Wenn der Berg ruft und der Wald lockt, wird es für alle Wandervögel höchste Zeit auszuschwärmen. So lautet diesen Sommer auch das Motto für Donald Duck und Co. in Entenhausen. Wie es dort unter den Gipfelstürmern und Schönwetter-Schlenderern zugeht, enthüllt jetzt die erste Ausgabe des Walt Disney Lustiges Taschenbuchs „LTB Wandern Nr.1“. Wir verlosen 5 x 1 Exemplar der sommerlichen Lektüre, die auch einige nützliche Tipps & Tricks zu bieten hat.