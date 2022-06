Fotomuseum auf der langen Bank

Es ist ein lang gehegter Wunsch von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und steht auch im Koalitionsvertrag: ein Fotomuseum des Bundes nach Salzburg zu bekommen. Nun steht fest, dass in den nächsten eineinhalb Jahren in Sachen Fotomuseum in Salzburg nichts passieren wird. Das stellte Haslauer auf FPÖ-Anfrage im Landtag klar. „Es ist eine offene Diskussion im Bund. Wir wissen, dass es 2022 nicht realisiert werden wird“, sagte Haslauer.