„Wir sind froh über das Maskenende“

Manche Mitarbeiter tragen die Maske zwar weiterhin, doch dies sei die Ausnahme, so Spitaler. Diese Ausnahme zeigt sich auch in den O-Bussen in der Landeshauptstadt. Zwar erinnern in manchen öffentlichen Verkehrsmitteln noch nicht abgenommene Plakate mit dem Hinweis der FFP2-Tragepflicht sowie Durchsagen derselben an die alte Vorschrift, doch jüngere wie ältere Fahrgäste steigen ohne Maske ein und aus. Und lächeln dabei. Nur Wenige tragen auch weiterhin eine FFP2-Maske - ob aus Schutz oder einfach aus Gewohnheit.