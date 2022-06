3800 Autolenker mit Telefon am Ohr erwischt

Mehr Kontrollen gefordert

Auch das Strafmaß für dieses Delikt - 50 Euro Geldbuße - steht für Schwendinger nicht in Relation zu den Folgen, die das Delikt nach sich ziehen kann. Deshalb plädiert er für einen Eintrag im Vormerksystem, so wie das in vielen anderen EU-Staaten bereits der Fall ist - und für stärkere Kontrollen.