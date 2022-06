Eng hat nach durchwachsenem Start Aufholbedarf

Auf Platz zwölf mit 14 Punkten liegt Philipp Eng in der DTM-Wertung nach den ersten vier Rennen in dieser Saison. Zu wenig für die hohen Ansprüche des Salzburgers, der vor dem Auftakt in Portimao (Por) betonte, dass er um die Meisterschaft mitfahren will. Langsam wird es hinsichtlich des Titels aber etwas eng