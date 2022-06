Italo-Klamauk mit Laura Bilgeri als „Mary Poppins“

Italienisches Weingut und märchenhaftes Schloss in Österreich

Mit einem wunderschönen, sehr authentischen Weingut inmitten unendlicher Weinberge als Hauptmotiv, wird sowohl das italienische Flair als auch die Jahrtausendealte Weinbaugeschichte zum Ausdruck gebracht. Im Gegensatz zu den bodenständigen, italienischen Weinbauern repräsentiert Uma den österreichischen Adel. Ihre Heimat ist ein pompöses und märchenhaftes Schloss in Österreich. Gedreht wurde dafür auf der wunderschönen Burg Kreuzenstein in Niederösterreich, nahe Wien. Die beiden Welten könnten also unterschiedlicher nicht sein und dennoch finden sie aneinander Gefallen und Zuneigung.