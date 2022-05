Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner hat Corona

Bereits am Montag hatte Preuner leichtes Fieber, begab sich in Selbstquarantäne. Ein Antigen-Selbsttest am Dienstagvormittag verlief noch negativ, ein PCR-Test brachte jedoch Klarheit. Salzburgs Bürgermeister hat Corona. Aber: Laut einer Aussendung der Stadt hat er lediglich leichte Symptome. Er arbeitet die kommenden Tage von zu Hause aus.