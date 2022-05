Romantik beim Comeback von Nova Rock erleben

Zwei Jahre lang war es auf den Pannonia Fields wegen der Pandemie still - doch von 9. bis 12. Juni wird endlich wieder gerockt. Mit dabei sind Muse, Placebo, Volbeat, Rise Against, Måneskin, Five Finger Death Punch, Billy Talent, Seiler & Speer, Haddawy & Dr. Alban als Special Late Night Acts und viele, viele mehr.Vier Tage lang Vollgas auf den Fields!