Haus der Natur: Neue Ausstellung zeigt Evolution

Veränderung ist nun mal unumgänglich. Das zeigt die neue Dauerausstellung, mit Titel und Thema Evolution, eindrücklich. Wer hätte schließlich gedacht, dass wir Menschen mit Meeres-Schwämmen verwandt sind? Glauben Sie jetzt vielleicht nicht, ist aber so. Allerdings geht diese Verwandtschaft schon auf über 650 Millionen Jahre zurück. Wer sich in der Zwischenzeit noch so alles im Verwandtenkreis des Homo Sapiens getummelt hat, zeigt der interaktive Baum des Lebens.