400 „Krone“-Leser zu Votavas „A schenes Lem!“

Für Gerald Votova ist dieses kommende Konzertereignis aber keine Premiere in Hall. Im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ erzählt er: „Ich durfte im März bei der Theaterproduktion ,Tennessee Blend’ Regie führen und in der Vorbereitungszeit in Hall residieren. Das hat sich mehr und mehr verlängert, weil wir in diesen unverlässlichen Zeiten geprobt haben, in denen nicht immer klar war, ob sich nicht wieder wer zuhause abscheiden muss, oder ob die Bundesbahn die Remise, die wir als Bühne nutzten, überhaupt öffnen kann. Hall war in diesen unsicheren Zeiten daher meine temporäre Homebase. Ich bin abends einsam, aber mit großem Vergnügen, durch die Gassen der Altstadt spaziert. Das ist wirklich ein, sehr besonderer Ort!“